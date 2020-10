Eccellenza. Primo acuto stagionale per la Nissa. Tosto ancora decisivo. Bel pari per la Sancataldese con l’Akragas. Azzara gol.

Pari esterno per la Sancataldese sul campo dell’Akragas e prima vittoria della Nissa sul Castellammare, per di più davanti al proprio pubblico. E’ quanto ha regalato la quinta giornata in Eccellenza.

All’Esseneto una gran Sancataldese ha imposto il pari all’Akragas di Ciccio Di Gaetano. Al gol del vantaggio verdemaranto, ha replicato Biondo in un match intenso che, ancora una volta, ha messo in bella evidenza una Sancataldese che ormai costituisce una realtà consolidata nel girone A di Eccellenza.

La squadra di Alessandro Settineri, imbattuta con 3 vittorie e due pareggi, è quarta in classifica, ma da l’impressione di poter puntare in alto in un campionato nel quale sta facendo decisamente bene.

Primo acuto per la Nissa di Angelo Bognanni che ha piegato 1-0 il Castellammare. E’ stato Tosto al minuto 68 a segnare la rete decisiva dopo una mischia in area che il difensore centrale catanese, ex Sancataldese, ha risolto in maniera vincente.

Una vittoria che la Nissa del presidente Arialdo Giammusso ha ottenuto davanti al proprio pubblico e che ha legittimato attraverso un ottimo primo tempo e diverse occasioni culminate in tre traverse e diverse occasioni da gol. Nella ripresa, poi, ancora tanta Nissa per una vittoria apparsa legittima.

Il successo odierno ha permesso alla Nissa di salire in classifica a quota 5 in classifica ma con una gara da recuperare. Si tratta del match con il Cus Palermo che sarà recuperato mercoledì prossimo.