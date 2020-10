In Sicilia 475 nuovi caso Covid e 2 morti in 24 ore. Il totale degli attuali positivi sale a 6281: 479 ricoverati con sintomi, 61 in terapia intensiva (+3), 5.741 in isolamento domiciliare. I casi totali sono 11.744, 362 i deceduti (+2), 5.101 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi di 5.739, circa duemila in meno di ieri