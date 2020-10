Coronavirus, Formula 1: annullata la gara in Vietnam

È stata annullata la tappa di Formula 1 in Vietnam. Le monoposto dovevano gareggiare nel circuito già ad Aprile ma, dato lo stop mondiale, la corsa era stata riprogrammata a novembre. Adesso arriva la conferma ufficiale della soppressione.

“Dopo numerose discussioni – si legge nel comunicato – tra la Federation Internationale de l’Automobile (FIA), la Formula One World Championship Ltd, l’Hanoi People’s Committee e la Vietnamese Motorsports Association (VMA), la Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) si rammarica di annunciare che il Gran Premio del Vietnam di Formula 1 sarà annullato. Questa è stata una decisione estremamente difficile ma necessaria da raggiungere in considerazione della continua incertezza causata dalla pandemia globale di coronavirus”.