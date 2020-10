Coronavirus a San Cataldo, allarme in scuola: alunna positiva, classe a casa

Una bimba di 9 anni San Cataldo (CL) che frequenta la scuola Cristo Re e’ risultata positiva al Covid-19. La piccola era rimasta a casa per qualche giorno perche’ non si sentiva bene. Prima del rientro in classe il pediatra ha richiesto il tampone che e’ risultato positivo. L’Asp di Caltanissetta si e’ immediatamente attivata per isolare i contatti della bimba. L’intera classe, insegnante e bambini, saranno sottoposti a tampone e resteranno a casa finche’ non si conoscera’ l’esito.