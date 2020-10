Coldiretti Caltanissetta: apre la gelateria solidale Equocream

Apre a Caltanissetta la gelateria solidale con prodotti di Campagna Amica



La gelateria sarà inaugurata oggi, in Via Amerigo Amari n. 3, da Etnos, Cooperativa Sociale che si occupa di servizi a sostegno delle donne vittima di violenza, minori, anziani e disabili.

Grazie a un protocollo d’intesa firmato con la Coldiretti nissena non solo per la gelateria, ma anche per le altre strutture dove la cooperativa agisce, saranno utilizzati prevalentemente prodotti agricoli delle aziende Campagna Amica.

“Si tratta di un’azione mirata per potenziare la filiera provinciale – ha sottolineato Francesco Cucurullo, presidente della Coldiretti di Caltanissetta – e con il protocollo d’intesa abbiamo definito i termini e le attività da svolgere insieme”.

“È un altro tassello per offrire ai consumatori prodotti tracciati, genuini e soprattutto siciliani”ha aggiunto il direttore Massimo Primavera.

“La qualità dei prodotti della provincia è una garanzia – ha commentato Fabio Ruvolo, presidente della Coopeativa -.. Soprattutto oggi occorre lavorare insieme per superare questa fase. La forza di questo progetto sta proprio nell’essere insieme per potenziare il modello di partecipazione attiva”.

Nella foto: da sinistra il direttore Coldiretti Massimo Primavera, il maestro gelataio Salvatore Campisi e il presidente della cooperativa Etnos Fabio Ruvolo.