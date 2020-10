Intenso lavoro per i vigili del fuoco di Caltanissetta che nel pomeriggio sono intervenuti per arginare una fuga di gas in di via Degli Orti nel capoluogo nisseno. In un palazzo i condomini hanno avvertito un intenso odore di gas ed immediatamente allertato i vigili.

Identificato in breve tempo l’appartamento interessato e la causa del problema: un fornello della cucina. In breve tempo è stata ristabilità la normalità e “restituita” la tranquillità ai condomini.