Caltanissetta, Rotary organizza corso BLSD per vigili urbani

Il Rotary Club di Caltanissetta,

presieduto da Marcella Milia, ha

organizzato un corso di Blsd (supporto

di base delle funzioni vitali e

defibrillazione precoce) per la

Polizia Municipale del capoluogo.

L’evento è stato curato dalla

Commissione Blsd del Distretto Rotary,

che è un ente riconosciuto dalla

Regione Siciliana per l’effettuazione

di corsi con valore legale.

Il corso è stato tenuto dal presidente

della commissione, dott. Goffredo

Vaccaro e dal dott. Salvo Alaimo.

“Abbiamo voluto questo corso – afferma

Marcella Milia, presidente del Rotary

nisseno – per formare alcuni vigili

urbani che operano quotidianamente

nelle nostre strade e che saranno in

grado di intervenire prontamente se

necessario”.

“L’arresto cardiaco improvviso – ha

spiegato il dott. Vaccaro – colpisce

ogni anno in Italia circa 60 mila

persone con esiti letali. La gran

parte di queste persone può essere

salvata eseguendo alcune semplici

manovre come il massaggio cardiaco

oppure usando, se disponibile, il

defibrillatore. Il punto critico è che

l’intervento del soccorritore deve

essere immediato, entro 5 minuti,

altrimenti le probabilità di successo

si riducono drasticamente”.

In accordo con il comandante della

Polizia Municipale Diego Peruga, il Rotary proporrà altri corsi per

formare il maggior numero possibile di

Vigili Urbani.

Al corso hanno partecipato Maurizio

Curatolo, Enrico Danesi, Michele

Esposto, Francesca Fardella,

Alessandro Fiandaca, Maria Giannavola,

Fortunato Giannone, Angelo Giugno,

Gaetano Lauricella, Massimo Lega,

Angelo Maira, Claudio Paternò e

Damiano Richiusa nonché il past

governatore Rotary Valerio Cimino.