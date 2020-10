Caltanissetta. Presieduto dal Prefetto incontro in video conferenza sulla gestione in provincia del servizio idrico.

CALTANISSETTA. Si è tenuto il programmato incontro in videoconferenza avente per oggetto la gestione del servizio idrico nella provincia di Caltanissetta presieduto dal Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Cosima di Stani (nella foto), alla presenza del Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta, Avv. Massimiliano Conti sindaco di Niscemi, dei Segretari provinciali delle organizzazioni sindacali CGIL, Ignazio Giudice, CISL, Emanuele Gallo, e UIL, Vincenzo Mudaro e dei rappresentanti territoriali del “Forum Siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni”, Antonio Surace e Giuseppe Firrone.

Nel corso della seduta i rappresentanti delle anzidette OO.SS. hanno lamentato i ritardi nel passaggio delle consegne dall’ex ATO all’ATI (Assemblea Territoriale Idrica), costituita ai fini della gestione del servizio idrico in questa provincia ai sensi della legge regionale n. 19 del 2015, e che, nel rispetto di apposita convenzione sottoscritta dai predetti enti, sarebbe dovuto avvenire entro lo scorso 17 settembre.

Le stesse organizzazioni sindacali hanno paventato il rischio che il mancato passaggio delle competenze all’ATI potrebbe comportare la perdita di una cospicua cifra economica destinata ad investimenti con il consequenziale grave nocumento per il territorio provinciale già afflitto da pesanti criticità economiche ed occupazionali.

Alle preoccupazioni manifestate dalle OO.SS. si sono associati i rappresentanti del “Forum Siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni” che ne hanno condiviso le posizioni evidenziando la necessità che l’Assemblea Territoriale Idrica eserciti pienamente il suo ruolo di controllo sul gestore privato onde evitare problematiche quali, ad esempio, il caro bollette che grava sui cittadini utenti nonché l’esigenza di un urgente approvazione, da parte dell’ATI, del piano di ambito essenziale all’assegnazione dei previsti 60 milioni di euro per investimenti.

Il Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta, nel rappresentare le difficoltà che quell’organismo deliberativo ha dovuto affrontare dal suo insediamento ha evidenziato l’impegno svolto ad oggi su più fronti per risolvere la complessa situazione in atto, mantenendo, all’uopo, continue interlocuzioni con il competente Dipartimento Regionale e con Caltaqua.

Il medesimo Avv. Conti ha precisato, altresì, che entro la giornata odierna l’Autorità Idrica Toscana, cui è stata richiesta formale consulenza, provvederà ad inviare una bozza di delibera da sottoporre ai Sindaci componenti l’Assemblea dell’Ambito nonché, entro venerdì 9, una dettagliata relazione sui diversi aspetti connessi al passaggio di consegne tra ATO e ATI. Nella circostanza, lo stesso Presidente ha assunto l’impegno di convocare tempestivamente, non appena ricevuto il suddetto parere, l’Assemblea dei Sindaci per relazionare i contenuti dell’anzidetta relazione tecnica ed acquisire da parte dei medesimi il mandato ad effettuare il definitivo passaggio delle consegne.

Il Prefetto ha concluso i lavori aggiornando il tavolo odierno al prossimo 19 ottobre.