Caltanissetta, M5s: “Il Fondo economico e sociale da 190mila euro sarà destinato alle imprese in difficoltà”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Il gruppo consiliare M5S plaude alla decisione della Giunta comunale, tendente alla emanazione di un bando per assegnare alle categorie in sofferenza gli importi del fondo economico e sociale da 190.000€, presente nel bilancio 2020 tramite un emendamento votato dalla maggioranza, con voto contrario o astensione dei consiglieri di opposizione presenti. In questo difficile momento storico utilizzeremo ogni risorsa utile per contrastare la terribile crisi che ha colpito tanti operatori commerciali.

Come Movimento 5 Stelle siamo sempre al fianco di chi si trova in difficoltà… lo saremo anche questa volta.