Caltanissetta, FDI denuncia parametri inaccettabili per la destinazione del Recovery Found

Elio Romano, componente del Consiglio direttivo provinciale di Fratelli d’Italia denuncia i parametri inaccettabili per la distribuzione dei fondi del Recovery Found.

“Come noto – ha dichiarato il rappresentante nisseno – la ripartizione delle risorse si fonda su criteri demografici ed avvantaggia i territori maggiormente popolosi, a discapito di quelli, come il nostro, che negli ultimi anni hanno assistito ad un fenomeno di spopolamento mai visto in precedenza. Tale criterio prevede parametri inaccettabili che genererebbero una enorme sperequazione in danno della Sicilia e della provincia di Caltanissetta, già tra le ultime province d’Italia per qualità della vita. A tal proposito Giorgia Meloni ha già annunciato l’intenzione di FDI di opporsi ad una simile logica in favore di criteri maggiormente rispondenti alle effettive necessità dei territori di confine come il nostro, affinché possano diventare competitivi con il resto del territorio nazionale. Ponti, dighe, strade statali e provinciali, linee ferrate, nosocomi ospedalieri necessitano da tempo di una manutenzione che ormai è da definirsi straordinaria dopo decenni di incuria e malgoverno. Altresì, in provincia proliferano da anni cantieri per opere non complete e, probabilmente, divenute già obsolete prima del collaudo.

In questa ottica – conclude Elio Romano – intendiamo procedere ad una ricognizione delle suddette opere, al fine di individuare le infrastrutture di cui appare necessaria una immediata realizzazione e gli interventi più urgenti in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria su quelle già insistenti sul territorio della provincia di Caltanissetta”.