Arance siciliane in un Francobollo per la Giornata della filatelia 2020

La raccolta delle arance siciliane diventano una delle immagini simbolo dell’Italia al lavoro.

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico che, da oggi, ha permesso a Poste Italiane di emettere un francobollo, racchiuso in un foglietto, celebrativo della Giornata della Filatelia e dedicato alle nuove professioni.

Il valore di ciascun francobollo sarà di 1,10€. Per l’occasione e’ stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15 euro.

Nel rettangolo, in basso, e’ presente un chiudilettera che evidenzia un particolare del francobollo dedicato alla raccolta delle arance in Sicilia su cui campeggia, in alto, la leggenda “Italia al lavoro”. Completano il foglietto, in basso a sinistra, il logo di Poste Italiane e in alto, il tricolore italiano tra le due leggende “Giornata della filatelia” e “2020”.

Riproduce, rielaborati artisticamente, i francobolli della serie ordinaria “ITALIA AL LAVORO” di Corrado Mezzana emessa nel 1950, idealmente posizionati, rispetto alla regione di riferimento, su una cartina geografica d’Italia.

L