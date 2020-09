Universita’: Kore,’bonus trasloco’ di 1.500 euro a trasferiti

Sono tante le misure messe in atto da atenei per conquistare iscritti: dagli sconti sui tablet alle sim gratuite, alle tasse ridotte. Alla Kore di Enna hanno attivato una misura in piu’ e del tutto originale: un ‘bonus trasloco’ da 1.500 euro per chi vi si trasferisce da qualsiasi altra regione. “Il senso dell’iniziativa – spiegano in ateneo – e’ quello di agevolare gli studenti siciliani che vogliono tornare, ma anche quelli di altre regioni che vorrebbero studiare in Sicilia e che sperimentano in questa emergenza le difficolta’ dei trasporti pubblici, specialmente aerei”.

Il ‘bonus trasloco’ e’ applicato dalla Kore diEnna a “chiunque nell’anno accademico 2019/2020 sia stato iscritto in un’universita’ di una regione diversa dalla Sicilia”. L’incentivo non e’ collegato con le borse di studio messe in palio nella scorsa primavera dal governo siciliano, con le quali e’ invece eventualmente cumulabile. La Sicilia, secondo i dati del ministero, rilevano dalla Kore, contava lo scorso anno 158.274 studenti universitari, ma 53.335 (il 33,7%) erano iscritti in atenei di altre regioni, principalmente del centro-nord. Un fenomeno, sottolineano dall’ateneo di Enna, che non registra alcuna reciprocita’ significativa: gli studenti da fuori regione risultavano essere appena il 3,9%.