Sicilia, Coronavirus: assembramento 100 giovani a Bagheria, sospeso bar

L’attivita’ di un bar di Bagheria e’ stata sospesa per cinque giorni a causa di un assembramento. La polizia, spiega un comunicato, ha “sorpreso 100 giovani in uno slargo attiguo all’esercizio, in spregio alle disposizione che vietano gli assembramenti per la prevenzione del ‘Covid 19′”. Inoltre, venivano serviti alcolici a due minori, uno dei 18 e l’altro dei 16 anni, reato che comportera’ una sanzione amministrativa ed una denuncia penale. (Foto di repertorio)