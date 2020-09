Scuola, sui test sierologici per i docenti poca informazione e zero raccordo

A scuole in pratica già co-

minciate con i corsi di recupero e,

in alcuni casi, con le lezioni vere e

proprie del nuovo anno, non ac-

cenna a placarsi la polemica sui test

sierologici volontari cui dovrebbe-

ro sottoporsi i docenti. E torna alla

carica anche il sindacato dei medi-

ci, Fimmg.

“A livello nazionale avevamo una

platea di 1,5 milioni di persone, tra

personale docente e non docente,

che dovevano rientrare nella pos-

sibilità di fare il test sierologico dal

proprio medico. Possiamo dire che

Fimmg si è occupata degli elenchi

di circa 800-900 mila persone, per-

ché non siamo l’unico sindacato

coinvolto. Le operazione sono par-

tite il 24 agosto tra mille difficoltà

e, voglio sottolinearlo, solo grazie

all’impegno dei medici di famiglia:

ad oggi il tasso di rifiuto al test sie-

rologico tra gli insegnati è stato del

15-20%”. A fare il punto è Silvestro

Scotti, segretario generale della

Fimmg, la Federazione italiana dei

medici di medicina generale.



“Aspettiamo di capire anche se

sarà possibile proseguire con i test

dal medico di famiglia oltre il ter-

mine del 7 settembre. Che si fa nel-

le Regioni che apriranno le scuole

il 24 settembre? Su questo qualcu-

no dovrebbe battere un colpo”,

chiede Scotti al ministero della Sa-

lute.

“E’ chiaro che c’è stato un grave

buco d’informazione ai docenti –

prosegue Scotti – Noi abbiamo av-

visato i medici che dal 20 agosto

avrebbero ricevuto gli elenchi del-

le scuole statali. Io come medico di

famiglia, insieme al mio collabora-

tore di studio a Napoli, ho iniziato

subito a contattare i docenti nel

mio elenco di assistiti e ho potuto

constatare che molti non erano in-

formati. Ho organizzato una sedu-

ta unica per i test sierologici il 27

agosto e su 20 persone solo due si

sono sottratte”. Va sottolineato co-

me molti medici di famiglia hanno

deciso di fare i test fuori dell’orario

di studio, in qualche caso persino il

sabato, per non pesare sulle attivi-

tà di ambulatorio.



Infine, secondo il segretario della

Fimmg, è mancato completamente

un raccordo con le Asl. “Partire con

questo tipo di screening ad agosto

ha evidenziato le mancanze del

personale delle Asl – conclude –

tutto è ricaduto sui medici di medi-

cina generale che invece sono stati

pronti”.

Sull’argomento, però, è per una

difesa dei docenti e dello sforzao

affrontato lo scorso anno con la

Dad e su quello che si apprestano

ad affrontare, è intervenuta la mi-

nistra Azzolina.

“Abbiamo letto, in questi ultimi

giorni, racconti ingiusti a carico

della scuola. Titoli che fanno riferi-

mento a docenti che non volevano

sottoporsi al test sierologico, che

non volevano svolgere i percorsi di

integrazione e recupero degli ap-

prendimenti, che volevano dichia-

rarsi lavoratori fragili in massa per

non tornare in aula. Niente di più

falso”, ha affermato la ministra

dell’Istruzione, Lucia Azzolina nel-

l’Informativa al Senato

“Sulla scuola – ha aggiunto – si

fanno troppe semplificazioni e

narrazioni al ribasso che, in casi co-

me questi, rischiano persino di

danneggiare una intera categoria,

quella dei docenti, che tanto ha da-

to e continua a dare alle nuove ge-

nerazioni, conducendole per mano

verso il loro futuro. Come ho spie-

gato nella lettera inviata al perso-

nale scolastico, difenderò sempre il

lavoro di chi opera nella scuola,

perché ne conosco le responsabili-

tà e le difficoltà. Respingerò sem-

pre con forza le insinuazioni che

mirano a gettare discredito sulle i-

stituzioni scolastiche e su chi ci la-

vora”.

“E mi impegnerò – ha sottolinea-

to – affinché quella ritrovata com-

plicità fra scuola e famiglia, nata

durante il periodo più difficile del-

l’anno scolastico passato, non vada

dispersa, si rinforzi e diventi la ba-

se per costruire, tutti insieme, su-

perato lo scoglio della ripresa, un

confronto, che sarà quanto mai ne-

cessario, sul futuro della nostra

scuola”.