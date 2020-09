Scuola, Salvini: “Situazione folle, totale incompetenza Governo”

“C’e’ una totale incompetenza da parte di tutto il governo, non solo del ministro Azzolina. Siamo in una situazione assurda, folle”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Pompei sulla ripresa della scuola. “A pochi giorni dalla riapertura mancano banchi, classi, insegnanti, scuolabus, mascherine, misuratori di febbre – ribadisce – ci sono milioni di mamme e papa’ che vorrebbero lavorare, ma non sanno quando e se potranno ricominciare a farlo”.

Salvini ricorda che la Lega sara’ “in mille piazze nel fine settimana per la scuola, per raccogliere proposte e firme per mandare a casa un ministro che e’ una disgrazia per la scuola italiana”.