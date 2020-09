Scuola, Di Maio: “Fidarsi di Conte e Azzolina per riapertura 14”

In vista della riapertura delle scuole il 14 settembre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio invita a “fidarsi del presidente Conte e del ministro Azzolina“. “Abbiamo detto che il 14 si apre, sulla base di pareri scientifici, e ovviamente penso che anche nei prossimi giorni prima della riapertura il nostro sistema fara’ l’impossibile perche’ tutto quello che serve sia consegnato”, ha aggiunto, intervenendo a Mattino 5.

“Voglio ringraziare l’esercito, anche in questo caso determinante per consegnare le suppellettili necessarie per l’apertura. E fare tanti auguri per l’inizio dell’anno scolastico a tutti i docenti e studenti