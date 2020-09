San Cataldo, scuola secondaria di primo grado Carducci: ecco le modalità di svolgimento del sorteggio di assegnazione delle sezioni alle classi prime

Modalità di svolgimento del sorteggio di assegnazione delle sezioni alle classi prime.

Si comunica che ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del 01/09/2020, il sorteggio per l’abbinamento dei gruppi-prime classe alle sezioni si svolgerà il giorno 08/09/2020 alle ore 11,00 in modalità on line.

Per partecipare alla videoconferenza, cliccare sul seguente link:

https://meet.google.com/cmu-itkb-dkc

Per poter accedere alla videoconferenza è necessario possedere un account Google oppure un account con il dominio @carduccisancataldo.it. Si precisa che, per limiti imposti dalla GSuite, potranno accedere solo i primi 250 partecipanti.