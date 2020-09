Riesumazione del corpo di Aldo Naro: verrà eseguita “virtopsy” in formato 3D

Avrà luogo mercoledì 9 settembre alle ore 9 la riesumazione del corpo di Aldo Naro, giovane medico ucciso nel 2015 nella discoteca Goa di Palermo.

La salma – su ordine della Procura della Repubblica di Palermo – sarà estumulata presso il cimitero di San Cataldo e poi trasportata presso la sede del dipartimento di medicina legale dell’Università Magna Grecia dove, in serata, sarà sottoposta a esame diagnostico mediante il moderno metodo della “virtopsy” in formato 3D.

La nuova autopsia invece è fissata per il 10 settembre. A seguire, la salma sarà ricomposta e riportata nella cappella del cimitero di San Cataldo. Così infatti è stato deciso dal gip del Tribunale di Palermo, Filippo Serio, che ha nominato un collegio peritale composto dai professori Pietrantonio Ricci, Domenico Laganà e Umberto Sabatini (ordinari all’università Magna Grecia di Catanzaro). Il giudice ha chiesto ai periti di accertare le cause e la modalità della morte di Aldo Naro, oltreché una precisa mappatura delle lesioni riportate dal giovane in conseguenza del pestaggio subito la notte tra il 14 e il 15 febbraio 2015.

La famiglia di Aldo, accompagnata dai suoi legali, gli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone, seguiranno le operazioni insieme ai consulenti di parte, i medici catanesi Giuseppe Ragazzi, Giuseppe Pero e Salvatore Cicero.