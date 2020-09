Palermo, incidente letale: muore motociclista di 30 anni

Un giovane di 30 anni e’ morto stanotte a Palermo nello scontro tra la sua moto e un’auto, all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Stanotte ci sono stati altri tre incidenti gravi nel capoluogo e altrettante persone sono state portate in codice rosso al pronto soccorso. Un incidente si e’ verificato in via Roma, all’altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo e in piazza Amendola, dove un automobilista e’ finito contro alcune auto in sosta.