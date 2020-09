Mussomeli, convocato consiglio comunale per 24 settembre. Forse l’ultimo del mandato.

MUSSOMELI – Convocato dal presidente Gero Valenza, per il prossimo 24 settembre alle ore 17,30, in seduta ordinaria, il consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno.

Scelta scrutatori; Approvazione verbali sedute precedenti; Mozione per la revoca dei contratti di affitto dei fondi agricoli comunali derivanti dall’estinzione dell’IPAB “Sorce Malaspina”; Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019; Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020; Ratifica della delibera di G.M. n.110 del 18/08/2020, avente ad oggetto: Variazione n.3 da apportare in Via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2020, ai sensi dell’art. 42 c.4 e dell’art. 175 c.4 del D.Lgs n.267/2000; Approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova IMU; Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l’anno 2020; Approvazione delle tariffe TARI 2020;