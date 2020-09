Mussomeli, Comitato Giuseppe Catania: “Il programma elettorale di Pino Sorce: sminuire l’operato dell’attuale Amministrazione”

Ai nostri concittadini, la cui intelligenza continua giornalmente ad essere offesa, a coloro che meritano la verità, a chi ha bisogno di chiarezza e di trasparenza, a loro è rivolto questo nostro comunicato.

I tempi sono ormai maturi e la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre è entrata pienamente nel vivo. Con nostro grande dispiacere, però, ci sentiamo in dovere di mettere i cittadini al corrente di quanto sta accadendo.

L’auspicio del nostro Sindaco e del comitato elettorale che lo sostiene era quello di un sereno confronto tra i programmi elettorali dei due candidati, i quali (si sperava) avrebbero dovuto illustrarne i contenuti e le progettualità. Ci amareggia tantissimo, invece, dover constatare che l’unico vero programma elettorale portato avanti dal candidato sindaco Dott. Pino Sorce e dai suoi sostenitori è una gara a chi sa meglio sminuire/distruggere (o addirittura negare) quello che è stato faticosamente ottenuto dall’attuale Amministrazione.

Ma i cittadini devono sapere! Devono sapere quanto c’è di vero nelle voci e nei discorsi che circolano insistenti di porta in porta, tra una richiesta di voto e l’altra.

Ebbene, argomento di questi giorni è la riapertura del reparto di Chirurgia, cui seguirà quella del reparto di Lungodegenza, nonchè il potenziamento del Laboratorio di analisi con il rientro di un medico. Ora, tutti sappiamo quanto stiano a cuore dei cittadini mussomelesi le sorti dell’Ospedale “M. Immacolata Longo”, quale argomento, allora, più adatto per far presa sul loro animo?? Se poi l’argomento si presta bene anche alla falsità, i giochi sono fatti. Ed è a tal proposito, dunque, che vogliamo precisare e ricordare ai nostri concittadini che il merito della riapertura dei reparti sopraindicati non è del Dott. Sorce, il quale sostiene di essersi battuto, alludendo per altro a incomprensibili impedimenti che fanno solo sorridere, ma alla sinergia intensa e costante tra il nostro Sindaco e il direttore dell’ASP di Caltanissetta, Dott. Alessandro Caltagirone, con il quale si sono evidenziate quelle criticità che interessavano il nostro nosocomio. Ricordiamo, infatti, che le iniziative di riapertura e di potenziamento di cui stiamo parlando, insieme ad altri interventi, erano state già UFFICIALMENTE preannunciate dallo stesso Direttore, in occasione della conferenza stampa del 05/08/2020 (si rimanda a tal proposito all’intervista realizzata da Il Fatto Nisseno https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=AD_elccsHLU)

Ci preme anche sottolineare quelle che sono state le conseguenze che la dichiarazione di dissesto finanziario ha generato e che, purtroppo, si sono abbattute sui cittadini di Mussomeli. Il dissesto, infatti, ha portato inevitabilmente tutte le aliquote al massimo con ovvie ripercussioni sulle tasche dei cittadini che pagano le tasse comunali. Un dissesto dal quale, ricordiamo anche questo, usciremo formalmente e finalmente solo a giugno 2021, e a causa del quale il percorso verso il definitivo risanamento del bilancio è stato faticoso e complicato.

E poi c’è l’argomento più gettonato, quello della raccolta differenziata. Ecco, cari concittadini, gli ottimi risultati raggiunti dalla gestione di questa Amministrazione sono indubbi e sotto gli occhi di tutti. Siamo consapevoli che quel 65%, di cui in questi giorni con ossessione di parla, non è stato raggiunto, ma siamo altrettanto consapevoli che passare da uno 0,8% ad un 62% è un risultato che ci rende fieri del lavoro incessante che è stato svolto; il vero traguardo per noi è questo! E se purtroppo non possiamo vantare quei soli tre punti percentuali (occorre precisarlo perché i cittadini meritano la verità), questo non è certo da attribuire all’incapacità o inadempienza dell’attuale Amministrazione, ma a prese di posizioni illogiche e irrispettose verso il paese che hanno portato l’opposizione a non votare per principio il PEF (Piano Economico Finanziario) in Consiglio Comunale. Con l’approvazione di quel Piano oggi non staremmo di certo a parlare di punti percentuali!

Mussomeli è per noi un comune che può definirsi VIRTUOSO a tutti gli effetti e senza alcun timore di smentita, perché VIRTUOSI sono i cittadini che lo abitano! La virtù non sta di certo nei numeri o in miseri punti percentuali, la virtù è quella “forza consapevole e perseverante per cui l’individuo opera al conseguimento di un fine, resistendo alle avversità” (cit. Treccani)

Non c’è altro da aggiungere!

Il Comitato Elettorale Giuseppe Catania