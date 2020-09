La scuola è ripartita, si teme fuga dei prof: «Problemi esploderanno»

ROMA. Da ieri le porte delle scuole i-

taliane hanno riaperto per i collegi dei

docenti, le ultime sistemazioni delle

aule, il recupero degli apprendimenti

di oltre 500 mila tra studentesse e stu-

denti, alcuni con lezioni a distanza, al-

tri in presenza. La scuola insomma si

prepara a ripartire dopo aver incassa-

to sia il via libera della Conferenza U-

nificata al protocollo per la gestione di

possibili casi di Covid nelle scuole che

l’intesa sui trasporti essenziali per po-

tare i ragazzi negli istituti. Molte om-

bre però rimangono sulla presenza

del personale, soprattutto dei docenti

ma anche dei collaboratori scolastici:

l’incremento dei contagi delle ultime

settimane, infatti, sta destando allar-

me nel corpo docente, soprattutto

quello più avanti con l’età – nella scuo-

la la percentuale di over 55 è del 40-

45% e gli ultra 62 enni sono 171 mila – e

non sono pochi i professori che stanno

presentando certificato medico.

«C’è un certo timore» sul ritorno a

scuola «ma è motivato dall’incertezza

delle comunicazioni: mascherina sì o

no, fragili si o no: tutto questo accen-

tua le preoccupazioni di chi si sente

minacciato dal punto di vista della sa-

lute», dice il leader della Uil Scuola, Pi-

no Turi. «In questi giorni gran parte

dei docenti si incontra da remoto ma

le questioni esploderanno al momen-

to di rientrare in servizio e questo per-

ché mancano certezze», aggiunge.

«Abbiamo bisogno di indicazioni e re-

gole per i lavoratori fragili: i dirigenti

non possono operare in modo diffe-

rente,», dice anche la segretaria della

Cisl Scuola Maddalena Gissi. Il mondo

della scuola è in attesa di una circolare

che detta le norme per chiedere gli e-

soneri. Il lavoratore fragile può lavo-

rare a distanza? Può lavorare con un

gruppo ristretto di ragazzi? Può essere

sostituito con un supplente? Attinge

alla malattia o viene considerato come

fosse in ricovero?, sono alcune delle

tante domande che si pongono i diri-

genti scolastici.

Al tempo stesso il rinvio del concor-

so straordinario – previsto in autunno

e di quello ordinario – la cui data non

è stata ancora ipotizzata – causano bu-

chi negli organici. Secondo i sindacati

mancano oltre 50 mila professori di

ruolo mentre oltre 10mila docenti che

hanno ricevuto una formazione spe-

cifica per il sostegno avrebbero potu-

to già essere assunti. Anche la call ve-

loce – le domande possono essere pre-

sentate fino a oggi – potrebbe non ri-

solvere i problemi: secondo i dati della

Uil scuola, in Campania resteranno

vuoti quasi la metà dei posti messi a

disposizione: oltre 2.500 posti sui

4.600 autorizzati. In Lombardia quasi

due mila posti sul sostegno alle scuole

medie. Un quadro che si ripete con nu-

meri diversi anche in Puglia, Emilia

Romagna, e Veneto. «La chiamata ve-

loce non andrà a incidere sul precaria-

to che resta dramma», osserva il se-

gretario della Uil Scuola, Pino Turi.

Intanto è partita la formazione del-

l’Istituto superiore di sanità e del mi-

nistero dell’Istruzione per il respon-

sabile Covid nelle scuole. Due i corsi, a

distanza e organizzati su piattaforma

in grado di ospitare fino a 70mila cor-

sisti tra insegnanti, personale scola-

stico e professionisti sanitari per mo-

nitorare e gestire possibili casi di Co-

vid-19 e focolai negli istituti.

«Il primo giorno di scuola porterà

con sé grandi emozioni – scrive la mi-

nistra dell’Istruzione Lucia Azzolina

in una lettera al personale della scuola

trasmettiamo serenità. Aiutiamoli a

conoscere al meglio e rispettare le re-

gole sanitarie, spieghiamo agli stu-

denti e alle studentesse che la scuola

ce l’ha fatta e non vedeva l’ora di acco-

glierli di nuovo. Perché tutti noi siamo

a scuola per loro. E tutti noi non vedia-

mo l’ora di guardarli finalmente negli

occhi e dire “Bentornate e Bentorna-

ti”. E per la viceministra dell’Istruzio –

ne, Anna Ascani, «è un nuovo inizio,

tra i più complessi di sempre. Con

l’impegno di tutti restituiremo a bam-

bine e bambini, ragazze e ragazzi, il

pieno diritto all’istruzione, perché

non perdano più neppure un’ora di le-

zione. Si ricomincia, finalmente».

Giornata di ripartenza, anche per

l’università: si sono svolti infatti i test

di accesso alla facoltà di Veterinaria,

con diecimila iscritti per 890 posti. Il 3

settembre sarà la volta di Medicina:

più di 65 mila candidati per 13.072 po-

sti. Un problema che potrebbe aprirsi

è quello di coloro che avrebbero volu-

to partecipare ma non possono farlo

perché in isolamento, anche solo per

un contatto con un positivo al Covid.

Il ministero dell’Università sta cer-

cando una soluzione a questo proble-

ma. l