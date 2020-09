Il provvedimento della Regione: a Caltanissetta licenziati 8 dipendenti dell’Urega

“Licenziamento senza preavviso”:

tre parole con le quali la Regione

chiude ogni rapporto lavorativo con

otto dipendenti ritenuti i “furbetti

del cartellino” individuati a Calta-

nissetta dalla Guardia di Finanza

nell’ambito dell’indagine sulle as-

senze reiterate dei regionali dall’Uf-

ficio regionale gare appalto (Urega).

Un’inchiesta che all’inizio di giugno

ha coinvolto 10 regionali inizial-

mente sospesi dal lavoro dal Gip

Graziella Luparello del Tribunale di

Caltanissetta e poi reintegrati – per

una procedura errata – dal Tribunale

del Riesame. Per otto di loro adesso è

arrivato il licenziamento da parte

dell’assessorato regionale alla fun-

zione pubblica diretto da Bernadette

Grasso.

Per gli otto licenziati, che hanno

impugnato i decreti davanti al Giu-

dice del Lavoro (così come è previsto

dalla norma), la Regione qualche

giorno dopo aver ricevuto le ordi-

nanze con le misure cautelari ha a-

perto la procedura disciplinare per-

ché «mediante raggiri, consistiti

nell’allontanarsi, in diverse occasio-

ni, nel corso dell’orario lavorativo,

dall’ufficio, senza far risultare, me-

diante timbratura della scheda ma-

gnetica, i relativi periodi di assenza,

induceva in errore l’Amministrazio-

ne di appartenenza e, in particolare,

la Regione Siciliana, circa la sua pre-

senza sul luogo di lavoro, producen-

do a sé un ingiusto profitto con dan-

no della Regione Siciliana» e che «…

attestava falsamente la sua presenza

in servizio…». Ed ora il provvedi-

mento definitivo che solo il giudice

può cancellare.

Il dirigente generale dell’assesso-

rato Carmela Madonia ha dovuto

prendere atto «della estrema gravità

dei comportamenti contestati e del-

la necessità di dare applicazione ed

esecuzione alla sanzione disciplina-

re» nei confronti di quelli che sono

ritenuti i “furbetti del cartellino”.



Era stato l’assessore alle infrastrut-

ture ad annunciare il licenziamento

dei lavoratori, alcuni dei quali a giu-

gno – prima dei provvedimenti cau-

telari – erano stati spostati in altri

uffici. Ora quella che poteva sem-

brare un’ipotesi è diventata realtà.

L’indagine della Guardia di Finan-

za di Caltanissetta prosegue e sono

previsti sviluppi perché chi avrebbe

dovuto vigilare sulla presenza dei

lavoratori in ufficio non l’avrebbe

fatto. Ai dieci furbetti del cartellino –

otto dei quali licenziati – indagati a

piede libero si contestano i reati di

truffa e falsa attestazione della pre-

senza in ufficio. Sarebbe stato un e-

sposto anonimo a far puntare l’at-

tenzione dei “baschi verdi” su quan-

to accadeva in uno degli uffici pub-

blici costruiti per snellire le proce-

dure relative alle gare d’appalto e

dare manforte agli uffici tecnici dei

Comuni e liberi consorzi che devono

fare i conti con la carenza di perso-

nale. Quell’ufficio – secondo l’inda-

gine – rimaneva “scoperto” per ore

visto che i “dipendenti infedeli” so-

no stati beccati mentre si trovavano

a fare la spesa o andavano al bar ta-

bacchi. Senza “giustificare” la loro

assenza perché ufficialmente si tro-

vavano nel posto di lavoro.

Con gli otto dipendenti dell’Urega

licenziati salgono ad otto i provvedi-

menti emessi dall’inizio dell’anno

dall’assessorato regionale contro chi

si è assentato senza giustificato mo-

tivo o, come nel caso degli ex dipen-

denti dell’ufficio nisseno, perché si

allontanavano senza timbrare.