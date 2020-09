Debito Ato, i 4 sindaci: “Penalizzati da discariche private”

Gli ultimi quattro sindaci di Calta-

nissetta hanno parlato a lungo della

genesi del debito con l’Ato rifiuti

che adesso l’attuale amministrazio-

ne si accinge a chiudere con una ra-

teizzazione trentennale. Salvatore

Messana (in carica dal 1999 al 2009),

Michele Campisi (2009-2014), Gio-

vanni Ruvolo (2014-2019) e Roberto

Gambino (eletto un anno fa), hanno

raccontato, ieri pomeriggio alla Ca-

sa delle Culture e del Volonatariato,

le loro “battaglie” contro due “mo-

stri burocratici” come Ato ed Srr.

Organismi voluti dalla Regione che

hanno portato i Comuni ad indebi-

tarsi fino al collo (tantissimi hanno

dichiarato il dissesto) e “ingrassato”

le tasche di tanti privati, gestori di

discariche, che hanno visto incre-

mentare i loro capitali in pochissimi

anni, e adesso finiti tutti nel mirino

della magistratura di varie Procure

che hanno portato alla luce maga-

gne e irregolarità.



Dopo i saluti di Piero Cavaleri del-

l’associazione piùCittà (che ha orga-

nizzato l’evento) e del presidente

della Casa del Volontariato Filippo

Maritato, il dibattito è entrato nel

vivo con il moderatore Gianpiero

Casagni che ha ripercorso la vicen-

da del debito del Comune nisseno

con l’Ato e la controversia giudizia-

ria. Una riforma, quella dell’Ato,

che risale al 2000 e che doveva ren-

dere virtuso il ciclo della raccolta

dei rifiuti. Ma così non è stato, anzi,

è stato l’inizio di un incubo dal quale

si deve ancora uscire.

Salvatore Messana, ha ricordato

l’ingresso del Comune di Caltanis-

setta nell’Ato nel 2002 con una quo-

ta del 49% e poi la vicenda che ha

rappresentato una mazzata per Cal-

tanissetta, la chiusura della discari-

ca di contrada Stretto nel 2004 (poi

sotto sequestro della Procura dal

2007 al 2011), con i costi di conferi-

mento in altre discariche siciliane

che sono saliti alle stelle. Messana

ha detto che «la Regione non ha mai

fatto un piano dei rifiuti e delle di-

scariche» e negli anni della sua sin-

dacatura il costo del conferimento

in discarica fuori città è costato

4milioni l’anno.

Michele Campisi ha detto che ap-

pena si insediò nel 2009, di vide no-

tificare un debito di 8milioni di eu-

ro per la gestione dei rifiuti, per

bollette non pagate dai cittadini.

Campisi ha poi ricordato di aver

fatto ripartire le spese dell’Ato se-

condo il numero di abitanti e non

per le quote che penalizzavano Cal-

tanissetta e di aver accantonato, dal

2009 al 2014, 2 milioni di euro l’anno

per il debito dei rifiuti che nel frat-

tempo era schizzato a 16milioni di

euro.



Somma questa che l’amministra-

zione Ruvolo si ritrovò a contestare

all’Ato che nel bilancio del 2012 cer-

tificava un credito del Comune di

oltre 1milione, ma reclamava 12 mi-

lioni di Tarsu non riscossa dai citta-

dini. «La Regione dovrebbe raccon-

tare le sue responsabilità, perché

dopo l’Ato attiva altro carrozzone

Srr», ha detto Ruvolo.

Infine, Roberto Gambino ha detto

di aver trovato il Comune in una se-

rie di contenziosi con il Comune, e

di aver scelto la strada di chiudere la

vicenda debito (con una riduzione

di 4milioni per bollette non riscosse

dll’Ato), «confortati dal parere del

responsabile dei servizi finanziari.

Ci sono le somme accantonate, ma

non sono disponibili – ha aggiunto

Gambino – Ora, con il “decreto ri-

lancio”, possiamo attingere 10mi-

lioni e chiudere la partita. Eravamo

pronti a firmare per il 15 settembre,

ma c’è stata una proroga».