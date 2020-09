Credito, Crif: crescono in Sicilia mutui e prestiti personali, Caltanissetta prima per incidenza mutui

In un contesto di progressivo recupero delle richieste di mutui e prestiti da parte delle famiglie, in Sicilia il 38,3% della popolazione maggiorenne ha un finanziamento in corso. In testa e’ Siracusa, con il 44%, davanti a Palermo, con il 41,9%, e a Catania, con il 41,4%. La propensione minore dei cittadini a far ricorso al credito per sostenere i propri progetti di spesa si registra, invece, a Enna, con il 31,7%. Secondo la rilevazione semestrale di Mister Credit Crif, l’incidenza dei mutui all’interno del portafoglio delle famiglie e’ piu’ bassa rispetto alla media nazionale, con un peso pari al 15,5% sul totale, dato che colloca la regione al terz’ultimo posto assoluto della graduatoria nazionale, guidata dal Friuli Venezia-Giulia.

I prestiti personali, invece, rappresentano il 35,7% del totale dei contratti di credito attivi mentre i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi spiegano il restante 48,8%. A livello provinciale, Caltanissetta guida la classifica regionale per quanto riguarda l’incidenza dei mutui, con una quota del 18,1%, Palermo si distingue per un maggiore utilizzo dei prestiti finalizzati, con il 51,2%, mentre Agrigento vanta il primato relativamente ai prestiti personali, con una quota pari al 38,1% sul totale dei contratti di credito attivi, dato che colloca la provincia al 4 posto a livello nazionale. Per quanto riguarda la rata media, la Sicilia si colloca al 18 posto assoluto, con una rata mensile di 294 euro, al di sotto della media nazionale. Spicca Ragusa, con una rata di 311 euro, seguita da Messina con 308 euro e Catania, con 304 euro.