Coronavirus in Sicilia 84 nuovi casi, un positivo a Mazzarino nel nisseno

In Sicilia i nuovi casi sono 84 (lunedì erano 49), il totale dei casi da inizio pandemia è di 4.849. Ieri non si registrati nuovi deceduti, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 289. I ricoverati con sintomi sono 104 (differenza rispetto a ieri +3), di cui in terapia intensiva 13 (nessuna differenza rispetto a ieri), mentre in isolamento domiciliare 1.337 (differenza rispetto a ieri +72). Il totale degli attualmente positivi è 1.454 e i dimessi guariti sono 3.106. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 3.389, mentre i casi identificati da attività di screening sono 1.460. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 5.214 (ieri erano 2.333, differenza +2.881), il totale dei casi testati è di 287.589, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 380.348.

Nel nisseno, nelle ultime 24 ore guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare; guarito anche un paziente proveniente da fuori provincia ricoverato presso la UOC di Malattie infettive; un paziente di Mazzarino è risultato positivo al SARS-CoV-2