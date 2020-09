Coronavirus: congresso nazionale neurologia a Caltanissetta

A Caltanissetta esperti da tutta Italia si incontreranno per confrontarsi sulla ricerca e sulle ultime scoperte relative alle nuove urgenze neurologiche determinate dall’impatto del Covid-19. Organizzatore del congresso, che si svolgera’ all’Hotel San Michele dal 3 al 5 settembre, il dottore Michele Vecchio, presidente regionale della Societa’ Italiana di Neurologia e primario del reparto di Neurologia dell’ospedale Sant’Elia. La nuova edizione del congresso “Highlights in Neuroloy” ha una special edition dal titolo “Neuro-Covid-19”.

E’ il primo congresso con moderatori e relatori presenti in sala nell’Isola, dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. “Vogliamo dare un messaggio di cosiddetta normalita’ – spiega Michele Vecchio – perche’ con la pandemia il mondo e’ cambiato. Il virus sara’ presente tra di noi, adesso e anche nel futuro. Per cui dobbiamo imparare a conviverci rispettando le regole che ormai conosciamo e che ci consentiranno di fare una vita normale.

Parleremo di malattie neurologiche sicuramente e di come la neurologia italiana si raffronta al problema della pandemia. Come in tutti i virus – aggiunge – anche nel caso del coronavirus il sistema nervoso centrale e periferico soffre della sua presenza. Concluderemo con il professore Giancarlo Comi che nella sua lezione magistrale ci parlera’ del mondo che verra’ in sclerosi multipla e quindi dello scenario dei prossimi anni”.