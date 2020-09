Coronavirus, altre zone rosse e limitazioni in Sicilia: in arrivo nuova ordinanza di Musumeci

La zona rossa nelle 4 strutture di Biagio Conte a Palermo con tutta probabilità è solo il preludio di altri simili provvedimenti che potrebbero arrivare nei prossimi giorni: nuove ordinanze, nuove aree isolate e forse anche nuove regole comportamentali per contenere la diffusione del Coronavirus.

Il 30 settembre, come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, scade l’ultima ordinanza firmata da Musumeci sulla gestione sanitaria e nel rinnovo sarà contenuta la possibilità, in presenza di alcune condizioni, di attivare zone rosse rapidamente in modo da circoscrivere la possibilità di movimento di chi risulta contagiato.

Non riguarderanno interi comuni, ma solo strade o quartieri dove si rileva la presenza di un focolaio. Ampie zone rosse come accadeva ai tempi del lockdown, dunque, sembrano essere escluse, e dello stesso avviso è il governo.



La nuova ordinanza, che verrà emessa dopo un confronto con gli altri presidenti di Regione, potrebbe prevedere invece nuove misure comportamentali per cercare di arginare il più possibile la veicolazione del virus.