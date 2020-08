Coronavirus, Musumeci: “Governo sleale con Regioni Sud”

“La Sicilia ora e’ in ginocchio, i governatori avrebbero avuto il diritto di conoscere le determinazioni del Comitato tecnico scientifico, non comprendo il motivo per cui il Governo ha deciso di nasconderci i dati. Sono stati sleali con i siciliani e con tutte quelle Regioni meridionali che avrebbero potuto attenuare i disastri economici seguiti al lockdown”. A dirlo, in una intervista al Messaggero, e’ Nello Musumeci, governatore della Regione Siciliana fondatore del movimento di centrodestra ‘Diventera’ bellissima’. Musumeci spiega di avere provato “Sconcerto, forse il termine piu’ appropriato.

E’ come se il Governo non avesse voluto avere fiducia nelle Regioni meridionali, non vorrei che questo sia avvenuto anche perche’ la Sicilia e’ governata dal centrodestra. Un’economia in difficolta’, con alti tassi di poverta’ avrebbe potuto continuare a produrre e invece ci hanno bloccato completamente a dispetto di ogni dato scientifico”. Alla domanda se muovera’ dei passi formali risponde: “Non ho telefonato a nessuno, non e’ giusto ne’ corretto che ogni governatore si muova per conto proprio. Io, a differenza di altri, sono un uomo delle istituzioni e mi muovo all’interno dei contesti istituzionali.

Quindi agiro’ all’interno della Conferenza delle Regioni, attraverso il presidente Stefano Bonaccini che sicuramente fara’ arrivare al Governo la nostra forte protesta per questo atteggiamento che considero inqualificabile sotto ogni punto di vista”. Sui danni economici spiega: “I calcoli li faremo a fine anno, ma di certo parliamo nell’ordine di miliardi di euro. Per ora, solo nel comparto turistico, viene stimato un calo del 30-35 per cento, ci stiamo riprendendo un po’ in queste ultime settimane, ma il danno e’ ormai fatto”.