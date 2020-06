Abbandono di rifiuti: con le nuove telecamere gestite dalla Pm multe da 600 euro per 9 persone.

Seicento euro di multa per nove persone per aver abbandonato rifiuti in via Santo Spirito dietro una concessionaria di automobili per un totale di 5400 euro.

E’ questo il bilancio dell’attività di controllo messa in atto dalla Polizia municipale che ha portato all’elevazione di 9 multe ad altrettanti cittadini sorpresi dalle telecamere mentre abbandonavano rifiuti. I cittadini, oltre al costo della multa, dovranno anche pagare quello di notifica.

Le telecamere, che sono state installate dalla Dusty e sono gestite dalla Pm, hanno immortalato le scene di abbandono dei rifiuti. Oltre che in via Santo Spirito, sono state piazzate in altri luoghi considerati sensibili.

Si tratta di contrada Pescazzo, del Foro Boario e contrada La Spia. Le telecamere sono gestite direttamente da parte della Polizia municipale e le loro immagini convergono tutte presso la centrale operativa della stessa Pm in via De Gasperi.