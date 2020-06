Triste record nel nisseno: picchiava la moglie da dieci anni, arrestato 36enne

L’ex marito era diventato il suo aguzzino: minacce, maltrattamenti, offese continue. Una donna di Riesi deve aver tirato sicuramente un sospiro di sollievo venendo a conoscenza del fatto che, nella serata dell’8 giugno, alla porta dell’ex coniuge, Palma Andrea (nato nel 1984), soggetto già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende penali, questa volta si sono presentati i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, che lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ampiamente condivisa dal Tribunale, la vittima sarebbe stata oggetto di continue angherie e maltrattamenti già dal 2010, anno in cui aveva contratto matrimonio con il Palma, il quale, con atteggiamenti vessatori e violenti, avrebbe imposto restrizioni sempre più limitanti alla moglie, che veniva picchiata anche quando rientrava con qualche minuto di ritardo da fare la spesa, unico spostamento consentitole nella quotidianità.

L’escalation di violenza fisica e morale non si è interrotta neanche quando la donna, dopo quasi 10 anni di soprusi, spinta anche dai genitori si era fatta coraggio decidendo di intentare la separazione dal marito e cercando di rifarsi una vita insieme al figlio avuto dall’arrestato.

Purtroppo la vittima non è riuscita a sottrarsi neanche dopo che le costanti offese e prevaricazioni, avevano iniziato a coinvolgere anche il nuovo compagno della donna. L’uomo, ora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.