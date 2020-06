Tentano di truffare anziana, ma lei denuncia tutto alla Polizia che gli porta a casa la torta per i suoi 90 anni.

Una persona le aveva telefonato spacciandosi per la nipote con il chiaro intento di preparare per lei una bella truffa, ma Dantina, un’anziana di Brescia di 90 anni non solo non s’è lasciata abbindolare dalla sedicente nipote, e così ha chiamato la Polizia che gli ha portato, oltre al modulo per la denuncia, anche una torta dal momento che era il suo novantesimo compleanno.

Questa la bella storia che arriva da Brescia. Qui qualcuno aveva deciso di tirare un brutto scherzo sotto forma di truffa all’anziana Dantina. “Sono tua nipote” “Non mi riconosci perché ho la mascherina”. Era stato questo il tenore delle frasi pronunciate da una truffatrice al telefono con Dantina, una novantenne di Brescia.

La telefonata, come hanno rilevato gli stessi Poliziotti, era ovviamente preparatoria per una truffa con la quale i criminali avrebbero sottratto denaro o preziosi all’anziana. Ma nonna Dantina non si è fatta abbindolare dalle chiacchiere ed ha chiuso la conversazione dicendo che avrebbe chiamato la Polizia. E così ha fatto.

La pattuglia che è andata a casa di Dantina, tuttavia, ha fatto molto di più in quanto, oltre a portargli i moduli per la denuncia, gli ha anche messo davanti una bella torta per consentirle di festeggiare al meglio i suoi novanta anni compiuti proprio in questi giorni. Vita dura per i truffatori. Nonna Dantina insegna.