Sutera, ricostituzione circolo PD. Nino Pardi segretario

SUTERA – Dà notizia in una nota il neo segretario del circolo PD suterese Nino Pardi. “E’ con vero piacere che vogliamo comunicare, a nome mio e di tutti gli iscritti, la ricostituzione del Circolo PD a Sutera. Da circa quattro anni il PD a Sutera non ha avuto punti di riferimento e soprattutto è mancato il circolo e un segretario che potesse essere anche da stimolo sia all’azione amministrativa del paese che anche alle problematiche provinciali e regionali. La formazione del Circolo di Sutera ha portato alla carica di segretario Nino Pardi e come membri del direttivo Angelo Lombardo e Pasquale Canalella Lo Bianco.

“Da quando il partito a livello nazionale ha visto dimezzare i consensi è scattato il desiderio di ricostruirlo e di affrontare la sfida, anche a livello locale, per cercare il bene della collettività e su questo penso di condividere il pensiero degli iscritti.

Ho accettato questo incarico, dopo 15 anni trascorsi al servizio del mio paese come amministratore comunale ricoprendo anche la carica di vicesindaco, perché desidero insieme al gruppo Dirigente di dare una mano al Partito Democratico. Lavoreremo subito per ampliare gli iscritti per il 2020 visto che sono iniziate le iscrizioni e per far riavvicinare la gente alla politica”. Auspicando un confronto con l’Amministrazione Comunale e con gli altri soggetti politici del territorio, ci facciamo un grosso in bocca al lupo”.