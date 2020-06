Siracusa, donna 39enne uccisa dal convivente di 82 anni: letali due colpi di pistola

Una donna di 32 anni e’ stata uccisa stamane, intorno alle 11, in una abitazione di Lentini (Siracusa), in via Sicilia. E’ stata ammazzata con due colpi di pistola e a sparare, secondo una prima tesi dei carabinieri di Siracusa che conducono le indagini, sarebbe stato un anziano di 82 anni, con cui conviveva da qualche tempo.

A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal rumore degli spari e nel volgere di qualche minuto i militari si sono recati in quell’appartamento. Il corpo della vittima era in una pozza di sangue e il pensionato e’ sotto interrogatorio.