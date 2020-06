Sicilia, covid-19: anziana di 70 anni muore al Civico di Palermo

Una donna di 70 anni di Caccamo e’ morta a causa del Coronavirus in Sicilia. Era ricoverata da oltre tre mesi nel reparto Terapia Intensiva dell’Ospedale Civico di Palermo, dopo l’esito del test. Anche il figlio di 50 anni era risultato positivo ma e’ riuscito a salvarsi. Ad annunciarlo questa mattina della sua pagina Facebook e’ stato lo stesso sindaco di Caccamo, Nicasio Di Cola. “Cari Concittadini – scrive – abbiamo appreso tristemente che la nostra concittadina ricoverata da diversi mesi a causa del Coronavirus, purtroppo, per sopravvenute complicanze cardio-circolatorie e’ venuta a mancare. Siamo vicini ai familiari ai quali ci stringiamo in un abbraccio simbolico e a nome di tutta la nostra comunita’ esprimiamo il nostro cordoglio”.