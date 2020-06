Sìamo Futuro Catania: “Benvenuto Michele, una comunità che cresce”

Michele Saetta, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, aderisce a SÌAMO FUTURO CATANIA.

Michele Saetta 22 anni, di San Cataldo (CL), studente del Corso di Laurea in Storia Politica e Relazioni Internazionali, è un nuovo membro della comunità di Sìamo Futuro Catania, progetto che vuole interpretare il desiderio di cambiamento, merito, buonsenso e normalità di cui necessitano le Università italiane.

“Sono molto contento di sposare questo grande progetto che vuole fare propri i valori culturali e territoriali dei nostri Atenei, per restituire alla comunità studentesca diritti e opportunità, molte volte dati per scontati ma di certo non trascurabili. Cercherò di continuare a essere un punto di riferimento per gli studenti del mio Dipartimento e della provincia di Caltanisetta. Ringrazio inoltre – afferma Saetta – i ragazzi di Sìamo Futuro per la calorosa accoglienza e per la loro amicizia.”

Federico Scalisi, Segretario Giovanile di Sìamo Futuro Catania e già Senatore Accademico, commenta: “Sono contento e soddisfatto dell’adesione di Michele al nostro progetto. La nostra amicizia e la stima reciproca non poteva non farci scegliere un percorso comune. È un elemento di valore per la nostra squadra, la sua esperienza all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, oltre la sua passione e determinazione per il sindacalismo studentesco, saranno fondamentali per portare avanti i nostri progetti, non solo all’interno dell’Università di Catania, ma anche nella Provincia di Caltanissetta.”

Esprimono soddisfazione per la nuova adesione il Coordinatore per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali Samuele Cultrera e il Consigliere in seno al Corso di Laurea in Storia Politica e Relazioni Internazionali Salvo Mercorillo.