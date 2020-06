Sette condanne per truffa, latitante siciliana faceva la bella vita a Santo Domingo: estradata

Ha dei ‘brillanti’ precorsi criminali e la pena più lunga da scontare la donna latitante catturata dall’Interpol a Santo Domingo nell’operazione Open World, condotta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip). Si tratta di Teresa Amante, siciliana di 57 anni, condannata in sette procedimenti in diversi posti d’Italia (Genova, Roma, Palermo, Rapallo, Albenga) per reati di truffa aggravata, estorsione e furto per oltre 13 anni di reclusione: provvedimento in carico alla Squadra mobile di Genova. Camaleontica e spregiudicata, esperta nel furto di gioielli e soprattutto nel raggirare anziane vittime, donne per lo più ultra 80enni, in qualche caso con deficit fisici o cognitivi, che derubava dei risparmi di un’intera vita.

E’ stata rintracciata da personale dello Scip e dall’Interpol dominicano in un residence riservato, a 150 km dalla capitale Santo Domingo, dove conduceva una vita in vacanza. Era in possesso di documenti intestati ad un’altra italiana, altro espediente utile a rimanere nascosta