Serradifalco. Progetto dell’amministrazione comunale per la promozione turistica del territorio.

SERRADIFALCO. Un progetto per promuovere il turismo nel territorio valorizzandone le potenzialità. E’ quello che l’amministrazione comunale ha inteso presentare al Ministero per i Beni e le attività culturali per il turismo per ottenere un finanziamento teso alla promozione turistica del territorio.

Il progetto si chiama “Percorso storico – culturale – ambientale Dal Duca di Serradifalco alla Riserva Naturale Orientata del Lago Soprano”. Il finanziamento è destinato a sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico per la crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l’occupazione e l’attrattività nonché, per il rafforzamento dei centri storici di piccola e media dimensione attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici.

Dunque, l’obiettivo è di promuovere il turismo in un’ottica innovativa tenendo conto delle tante potenzialità del territorio. Tra gli interventi previsti all’interno del progetto di fattibilità per la valorizzazione turistica de territorio ci saranno piazza San Francesco, largo Fonte, largo San Giuseppe e gli spazi pubblici di via Duca, piazza Umberto I e via delle Miniere.