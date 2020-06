San Cataldo. L’augurio della comunità della Chiesa Madre a don Biagio Biancheri per i 31 anni del suo sacerdozio.

SAN CATALDO. Una gran festa, come ogni anno, per la Comunità della Chiesa Madre di San Cataldo che ieri ha inteso porgere i suoi auguri più cari al proprio Arciprete-Parroco, don Biagio Biancheri, in occasione del 31° anniversario di Ordinazione sacerdotale.

Si è trattato di un evento che, anche in questo 2020 caratterizzato dall’emergenza Covid 19 e da tutti i disagi che ne sono derivati, è stato molto sentito e partecipato da parte della comunità che ha inteso porgere il proprio ringraziamento a Dio per il dono del sacerdozio che sta proponendo don Biagio Biancheri come protagonista instancabile ed apprezzato per il suo servizio sempre generoso e instancabile di padre e pastore che offre amorevolmente ogni giorno il proprio impegno a favore della comunità della Chiesa Madre.