Migranti: riprendono gli sbarchi a Lampedusa, approdano in 71

Riprendono gli sbarchi a Lampedusa dove, complessivamente, sono approdati altri 71 migranti. Tre barchini in poche ore, secondo fonti delle forze dell’ordine dell’isola, sono arrivati con a bordo – rispettivamente – 11, 10 e 36 tunisini. Il quarto sta per arrivare al molo Favarolo con a bordo altri 14 migranti. Completate le prime operazioni di identificazione e controllo sanitario, saranno trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola dove, da alcuni giorni, non ci sono ospiti.