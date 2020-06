Marianopoli, riqualificazione campo di calcio comunale. Interrogazione consiliare Noto Cannella

I sottoscritti NOTO Grazia e CANNELLA Giuseppe nella qualità di Consiglieri Comunali del gruppo consiliare “Marianopoli-Rinasce”, per l’espletamento del proprio mandato elettorale e nell’interesse della collettività amministrata nonché per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo per effetto del munus pubblico connesso alla carica rivestita

Premesso che:

la Giunta Comunale del Comune di Marianopoli, con delibera n°67 del 24/11/2017, approvava il “Progetto definitivo per la riqualificazione del Campo di Calcio Comunale di Marianopoli”, dell’importo complessivo di €.368.000,00; con la suddetta delibera n°67, si dava anche mandato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere con gli atti conseguenziali per partecipare all’Avviso pubblico per l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale e intercomunale – Protocollo d’Intesa ANCI – Istituto Credito Sportivo – Iniziativa Sport – con il “Progetto definitivo per la riqualificazione del Campo di Calcio Comunale di Marianopoli”; con Determinazione del Responsabile di Settore n° 53 del 21/12/2017 si deliberava l’assunzione, con l’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione delle opere in oggetto, di un mutuo passivo pari a €.368.000,00 della durata di 15 anni; l’Istituto per il Credito Sportivo con delibera del Coordinatore dell’Unità Organizzativa in data 19/12/2017 concedeva al Comune di Marianopoli il mutuo di € 368.000,00, con decorrenza dal 01/01/2018 per la durata di 15 anni al tasso corrispondente all’IRS A 10 ANNI + 1,800%, restituibile mediante la corresponsione di 30 semestralità da versare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento a decorrere dal 30/06/2018; che con Determinazione del Responsabile di Settore n° 16 del 17/04/2018 e con Verbale del 18/05/2018, il Responsabile del Procedimento determinava di approvare l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla “Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento della Sicurezza e Certificato di regolare esecuzione” al libero professionista Ing. Vincenzo Granata,

Atteso che:

la realizzazione delle opere in oggetto ed in particolare del fondo in erba sintetica, era stato pubblicamente annunciato che sarebbero state fatte addirittura prima dell’inizio del campionato 2018-2019 e che di contro ad oggi nessuna di tali opere è stata ancora eseguita;

di recente sulla stampa il quotidiano “La Sicilia” del 09.05.2020 e sui social (post su face book in data 21.05.2020) viene dato per imminente l’inizio dei lavori in oggetto,

per quanto sopra, rilevato il disaggio provocato, per la mancata realizzazione delle opere in oggetto ed in particolare del fondo in erba sintetica, alla locale squadra di calcio che utilizza il suddetto impianto sportivo per la disputa del campionato annuale e l’eventuale irregolare gestione del suddetto mutuo

I N T E R R O G A N O

Il Sindaco, all’Assessore allo Sport e l’Assessore ai Lavori Pubblici, ognuno per la propria competenza per sapere:

quali sono i motivi per cui ancora, dopo oltre due anni, non sono stati iniziati i lavori in oggetto e addirittura perché ancora non è stato fatto ed approvato neanche il progetto esecutivo; quando si pensa di poter iniziare i lavori e quando si pensa dovrebbero essere ultimati per la conseguente messa in uso dell’impianto sportivo con il fondo in erba sintetica, ecc; se il mutuo è stato già regolarmente erogato in unica soluzione all’inizio dell’ammortamento dello stesso in data 30.06.2018 e le relative somme sono state prelevate secondo la destinazione indicata nel art. 1, 2° comma, del contratto; quante rate di mutuo sono state già pagate dalla sua decorrenza del 30.06.2018 ad oggi; se nel progetto esecutivo saranno previste, come tra l’altro osservato dagli scriventi in sede di deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2017 dicontrazione del un mutuo, le opere di consolidamento del sito con il completamento della paratia del lato valle del campo, il muro di contenimento dell’area spogliatoi ed esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica già prescritti a suo tempo dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Per la superiore interrogazione si chiede di avere risposta scritta entro il più breve tempo possibile e comunque entro i termini regolamentari.

Infine si chiede di avere rilasciato copia del contratto di mutuo unitamente al capitolato sottoscritto dalle parti.

Marianopoli 07/06/2020

I Consiglieri Comunali Grazia Noto e Giuseppe Cannella