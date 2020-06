“La prof. Rosalba Panvini dimostrerà in giudizio la correttezza del proprio operato”.

In merito alla vicenda legata al rinvio a giudizio della prof. Rosalba Panvini (nella foto), abbiamo ricevuto e pubblichiamo un comunicato dello studio legale Condorelli Caff, che difende le ragioni della dott. Panvini nella vicenda giudiziaria.

“La Prof.ssa Rosalba Panvini, in relazione al rinvio a giudizio disposto dal GUP del Tribunale di Siracusa, confida nella Giustizia avendo massima fiducia nella Magistratura.

Dimostrerà in giudizio la correttezza del proprio operato e l’estraneità a qualsiasi condotta di rilevanza penale così come già riscontrato dagli ispettori il 24/7/2018:“la Soprintendente ha ritenuto di avocare i provvedimenti al fine di salvaguardare l’amministrazione in tutti quei casi in cui i destinatari (i privati) dei provvedimenti, a parere del Soprintendente, venivano onerati dell’obbligo di nomina di un archeologo esterno come previsto dal D.L 50/2017”; dall’UDP Funzione Pubblica della Regione Siciliana che in data 14/9/2018, che ha archiviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare sporto dagli odierni querelanti e dall’ANAC che il 20/6/2019, ha archiviato il procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti”.

Avv. Nicola Condorelli.