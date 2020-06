Incidente sulla A19 Pa-Ct tra due tir: il racconto di Angelo Naro, il sancataldese ha chiamato i soccorsi ed aiutato i feriti

Il sancataldese Angelo Naro, suo malgrado, protagonista indiretto del grave incidente avvenuto stamani, intorno alle 4.30, sulla autostrada Palermo-Catania, al km 111,800, nei pressi di Enna: un tir ha “centrato” un camion fermo ai bordi della strada.

Angelo Naro è giunto sul luogo del sinistro, pochi secondi dopo il terribile impatto. Ecco il racconto di quei drammatici momenti: “Intorno le 04.30, sulla Palermo-Catania, prima dell’uscita per Enna, un articolato ha tamponato un camion fermo sulla destra, a cui era finita la benzina. L’impatto é stato violento gli occupanti del mezzo in sosta era fuori dal mezzo e sono stati travolti, fortunatamente il passeggero è rimasto illeso: solo qualche contusione. L’autista è stato trasporto con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia.

Io sono arrivato alle 04.32, due minuti dopo l’impatto, ed ho subito notato un mezzo messo di traverso che occupava tutta la carreggiata della strada. Ovviamente mi mi sono fermato per prestare soccorso. L’autista era a terra: aveva diverse ferite soprattutto sul volto; immediatamente ho chiamato le forze dell’ordine. Abbiamo insistito perchè l’autista restasse per terra ma, ha voluto rimettersi in piedi; poi si è seduto, in evidente stato confusionale, ed ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Alle 05.10 è arrivata la polizia stradale e subito dopo due ambulanze; dopo qualche minuto è arrivata l’elisoccorso che ha trasportato il ferito. Gli occupanti del mezzo tamponato sono di Sambuca di Sicilia invece l’autista dell’articolato di Lentini“.

Il traffico e’ deviato tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna con indicazioni in loco. Sul posto e’ presente il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilita’ e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

(Foto e video di Angelo Naro)