Giuseppe Vaccaro, nell’albo eccellenze del Miur: riconoscimento per ex studente dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci”

Giuseppe Vaccaro, ex studente della 5 A dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio dell’TET “Rapisardi – Da Vinci”, è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nell’Albo nazionale delle eccellenze, avendo vinto, lo scorso anno scolastico 2018-2019, la 18a edizione delle CAD Olympics, svoltasi presso l’ITET “F. e G. Fontana” di Rovereto (Trento).

La gara, inserita nel programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze con DM 571/2018, si è articolata nelle tre fasi di istituto, regionale e nazionale: Giuseppe, oggi studente di Ingegneria civile e ambientale presso l’Università Kore di Enna, si è classificato primo su 1180 studenti partecipanti, eseguendo una complessa prova, che ha richiesto intuito e avanzata conoscenza del software AutoCAD, ispirata a un disegno dell’incisore olandese Escher,

La Dirigente scolastica, Santa Iacuzzo: «Sono orgogliosa del risultato di Giuseppe in una gara legata all’innovazione tecnologica dovuta alla rivoluzione informatica in atto, fattore imprescindibile per chi si appresta ad affacciarsi al mondo del lavoro. Questo traguardo è anche il frutto di un continuo lavoro profuso dai docenti della mia scuola; lavoro che ha saputo coniugare conoscenze pedagogiche e tecniche specialistiche, capacità di stimolare l’interesse e il coinvolgimento di giovani studenti.»