Ecco la prima cabina in Italia di sanificazione in aeroporto.

Non solo termoscanner ed obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza a fine di evitare assembramento. Arriva infatti un’importante novità, la prima in assoluto, per gli aeroporti in materia di prevenzione del contagio da Covd 19.

All’aeroporto di Napoli Capodichino, infatti, sono state installate le prime cabine di sanificazione anti coronavirus. Si tratta del primo scalo italiano ad essersi dotato di questo importante servizio. Le cabine di sanificazione sono prodotte da Sanitationbooth e consentono di igienizzare la persona e i vestiti attraverso uno spray, in pochi secondi.

Il prodotto utilizzato non è dannoso né per le persone né per i tessuti. Le prime due cabine sono state montate e posizionate nell’area partenze. Il viaggiatore passa attraverso il dispositivo, da cui viene spruzzato lo spray igienizzante, e dopo pochi secondi può proseguire il percorso. (foto L’Agenzia di Viaggi)