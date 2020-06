Covid-19, dimezzano i morti: stabili i nuovi contagi (ma con 14mila tamponi in meno)

Bollettino del 21 giugno. Già da ieri si è registrata una brusca frenata nel calo degli attualmente positivi al Coronavirus che oggi sono 20.972, ovvero -240 rispetto a ieri 20 giugno quando era stato registrato un calo di 331 unità, pochissime se confrontate con quelle del giorno prima (-1.558). Per quanto riguarda, invece, i casi di positività al Covid-19, secondo i dati della Protezione civile, oggi sono +224 contro i +262 di ieri. Un dato stabile. In totale il numero dei contagi nel nostro Paese è arrivato a 238.499. Le vittime, invece, sono +24 (ieri +49) per un totale di 34.634 deceduti dall’inizio della pandemia.

I guariti sono +440per un totale di 182.893. Oggi, invece, si registra un notevole calo (-14.177) del numero dei tamponi eseguiti in tutta Italia: +40.545 contro i +54.722 di ieri. Il numero di persone ancora ricoverate con sintomi, invece, è di 2.314 (-160 rispetto a ieri): in terapia intensiva ci sono 148 pazienti, -4 rispetto ai ieri. In isolamento domiciliare 18.510 persone (-76).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: