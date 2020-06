Caltanissetta, progetto in Dad “Camilla e il Mago Arruffone” al King CL

Gli alunni dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside Rosa Cartella, nell’ambito delle attività relative alla DaD (didattica a distanza), hanno preso parte a un progetto “speciale” denominato “Camilla e il Mago Arruffone”. Le attività sono state realizzate grazie all’impegno e all’attenzione verso delicate e importanti tematiche sociali dell’insegnante di potenziamento Sonia Bognanni, in collaborazione con le docenti di scuola primaria di 1^ e 2^ A del plesso “Santa Flavia”. Trattasi di un laboratorio di lettura creativa promosso con entusiasmo dalla preside, sempre attenta alla condivisione di esperienze culturali e sociali da parte degli scolari.

Incontro dopo incontro è stata raccontata la storia di Camilla, una bimba affetta da una sindrome genetica rara, ovvero la CDG, che nonostante le difficoltà riesce a vivere una meravigliosa avventura come aiutante del Mago Arruffone. Tutti i bambini si sono affezionati alla protagonista, hanno sperimentato attraverso giochi motori e linguistici come ci si sente a non poter camminare e parlare e quanto si possa imparare anche da chi ci sembra essere stato svantaggiato dalla sorte.

In piena libertà e senza la pretesa di performance da giudicare i bambini hanno risposto al progetto in modo personale e secondo i rispettivi bisogni. Chi si è abbandonato all’ascolto come una dolce coccola, chi ha voluto creare burattini per interagire nel racconto, chi si è improvvisato attore.

Motivati dal coinvolgimento attivo gli alunni hanno perfezionato l’utilizzo della tastiera per fare domande in chat, hanno imparato a gestire le attese per non interrompere la narrazione e soprattutto hanno avuto il piacere di riferirsi direttamente alla scrittrice, squisitamente disponibile, per soddisfare mille curiosità sui personaggi. L’ incontro conclusivo del progetto è stato organizzato come una festa in piena regola con una sorpresa che ha lasciato tutti sbalorditi ed euforici… La vera Camilla è intervenuta in videoconferenza e ha voluto salutare i bambini tra applausi e occhi lucidi. Ed ecco che la DAD, con la sua necessaria e a volte dibattuta modalità in videoconferenza, ha permesso di fare un’esperienza alternativa e positiva trasformandosi in risorsa.

I bambini del Plesso Santa Flavia sono stati protagonisti del cambiamento. La scuola può contribuire a trasformare l’emergenza sociale che stiamo vivendo in una interessante occasione di crescita interiore e sensibilità verso il nostro prossimo e lo fa con l’augurio che si possa vivere in un mondo migliore e sempre più inclusivo, in cui ogni diversità sia un arricchimento, ogni difficoltà una opportunità.