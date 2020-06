Caltanissetta, movida Strata ‘a foglia: troppi giovani, blitz e locale chiuso

Che i locali della “strata ‘a foglia” di Caltanissetta nelle ore serali siano diventati punto di riferimento di tanti giovani, soprattutto nei fine settimana e ancor di più ora che è arrivata l’estate, era risaputo. Così come era noto che nel momento in cui si sta affrontando la ripartenza dopo il culmine dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, bisognava (e bisogna) restare prudenti, evitando gli assembramenti nel rispetto del distanziamento sociale minimo e provando a tenere il più possibile la mascheriva in volto.

Ma l’euforia della ritrovata… libertà dopo la quarantena, così come probabilmente la voglia di celebrare la fine dell’anno scolastico (e ancor più l’esame di maturità affrontato e superato) ha indotto tantissimi giovani a fare festa l’altra sera in via Consultore Benintendi, alias “strata ‘a foglia” dove si sono ritrovati numerosissimi e con una gran voglia di divertirsi, magari con un bicchiere di birra in mano e in compagnia della musica proposta da un “dj” ingaggiato da uno dei locali della strada. Con il passare delle ore però l’assembramento di persone è risultato incontrollabile suscitando preoccupazione in chi invece è consapevole che l’emergenza coronavirus non è finita.

Mezz’ora dopo la mezzanotte qualcuno ha pure deciso di contattare il sindaco Roberto Gambino che, data l’ora, non ha potuto fare altro che girare la segnalazione al “112”. Da lì a qualche minuto nella strada eletta ormai a simbolo della movida nissena sono arrivate pattuglie della Guardia di Finanza e della Polizia. Gli agenti hanno messo fine agli assembramenti senza nemmeno faticare (considerato che chi era lì a far festa era consapevole di avere un po’ esagerato) e chiesto conto al titolare del locale che aveva ingaggiato il “dj” se avesse preventivamente chiesto autorizzazione per poterlo fare.

In mancanza di ciò è stata disposta, seduta stante, la chiusura del locale (anche perché nel frattempo si era fatto tardi), ed è prevedibile che su quanto accaduto l’altra sera non sia stata del tutto messa la parola fine. «Quanto accaduto venerdì sera – dice il sindaco Gambino – dovrà essere evitato perché il virus è sempre in agguato. Ogni rischio di contagio deve quindi essere scongiurato. Invito soprattutto i giovani ad essere più prudenti».