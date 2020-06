Caltanissetta, arrestato l’ennesimo corriere di droga: ghanese trasportava oltre un chilo di marijuana

Domenica 8 giugno è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo Investigativo M.E., ghanese di 51 anni residente a Catania, con precedenti di polizia.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri in via Pier Santi Mattarella a bordo di un’autovettura intestata ad altro cittadino extracomunitario, e, alle domande circa la sua presenza a Caltanissetta, si giustificava con la scusa di portare alcuni cuscini e coperte ad un amico. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, procedevano a effettuare una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo in effetti due cuscini, che però nascondevano al loro interno tre involucri sigillati, contenenti complessivi Kg 1,368 di sostanza stupefacente tipo marijuana.

La sostanza è stata sequestrata e l’uomo arrestato e associato presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa mattina si è svolta la convalida dell’arresto.