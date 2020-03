San Cataldo. Disposto il proseguimento dei servizi di assistenza domiciliare anziani e di quella integrata.

SAN CATALDO. La Commissione Straordinaria ha disposto il proseguimento dei Servizi Ada (Assistenza Domiciliare Anziani) e Adi (Assistenza Domiciliare Integrata), assicurati dalle Cooperative Sociali in possesso dei presidii sanitari necessari, a tutela dell’utenza e degli operatori. La commissione ha altresì reso noto che presso il Servizio Sociale Comunale, in sintonia con il C.O.C (Centro Operativo Comunale), è stato attivato un servizio dedicato all’assistenza di anziani e persone con disabilità. Il servizio sarà curato dal personale dei servizi sociali e dagli assistenti sociali del Comune e sarà finalizzato a raccogliere segnalazioni; fornire informazioni sui comportamenti da adottare; assicurare sostegno telefonico; assicurare l’approvvigionamento di beni di prima necessità in caso di assenza di rete parentale. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30 ai seguenti numeri: – 0934/511226 – 0934/511227 Solo per casi urgenti, anche fuori dagli orari d’ufficio, al seguente numero di cellulare: 331/6867593.